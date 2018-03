Kelnera zwolniono z pracy. Mężczyzna pozwał właściciela restauracji za „dyskryminację kulturową”

Mężczyzna pracował w restauracji w Vancouver na kanadyjskim wybrzeżu Pacyfiku. Francuz uważa, że jego pracodawca „dyskryminuje jego kulturę”, co pokazał zwalniając go z pracy.

Restauracja prowadzona przez Cara Operations oskarżyła Reya o złamanie kodeksu postępowania i podkreśliła, że pomimo swoich słownych i pisemnych reprymend, mężczyzna upierał się przy swoim niegrzecznym, agresywnym i pozbawionym szacunku zachowaniu.

Ray uważa, że kultura francuska jest „bardziej bezpośrednia i ekspresyjna” od kanadyjskiej, a zwolnienie z pracy zawdzięcza swojemu „bezpośredniemu, uczciwemu i profesjonalnemu usposobieniu”, które szkolił w pracy we francuskim przemyśle hotelarskim.

Obie strony konfliktu zgadzają się, że pomimo niegrzecznego zachowania mężczyzny, wykonywał on swoje obowiązki. Restauracja chciała oddalenia zażalenia złożonego przez Francuza, jednak członek trybunału Devyn Cousineau odrzucił ten wniosek. „Pan Ray będzie musiał wyjaśnić, co takiego jest we francuskim dziedzictwie, co mogłoby skutkować jego zachowaniem, które inni ludzie – wedle jego słów – błędnie interpretują, jako naruszenie norm obowiązujących w miejscu pracy” – napisała w uzasadnieniu.