USA. Polak torturował psa, zwierzę uśpiono. 37-latek będzie deportowany

Polak Radosław Cz. został skazany we wtorek przez sąd w Massachusetts na więzienie za pobicie i torturowanie psa do tego stopnia, że zwierzak musiał zostać uśpiony. Do zdarzenia doszło doszło prawie pięć lat temu.

37-letni Radosław C. został skazany na 8 do 10 lat więzienia za okrucieństwo wobec zwierząt. Mężczyznę uznano winnym torturowania i porzucenia psa Kiya, rasy pitbull. Sąd wymierzył mu także zakaz posiadania i wchodzenia w kontakt ze zwierzętami. Cz. nie może też być wolontariuszem w schroniskach. Mężczyzna przebywa już w więzieniu w związku z dwoma innymi postępowaniami. Wiadomo, że w 2015 r. Radosław Cz. został skazany na co najmniej 3 lata więzienia za kradzież 130 tys. dolarów starszej kobiecie, którą się opiekował. Urzędnicy imigracyjni praz prokurator okręgowy w Norfolk Michael Morrissey twierdzą, że Polak będzie deportowany po tym, jak zakończy się postępowanie w sprawie. O sprawie było głośno w 2013 roku po tym, jak na placu zabaw w Quincy znaleziono rocznego psa z obrażeniami czaszki, kręgosłupa, żeber, raną kłutą prawego oka i rozszczepionym językiem. Pies był kupiony przez C. latem tego samego roku.