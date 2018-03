Rakotwórcza substancja w kosmetykach do makijażu. Nakazano wycofanie produktów ze sprzedaży

Holenderskie agencje rządowe NVWA i ILT wykryły azbest w dwóch rodzajach pudrów do twarzy. Były one sprzedawane w sklepach amerykańskiej sieci Claire's w Holandii, które są szczególnie popularne wśród nastolatków. Sklepy tej sieci znajdują się również w Europie m.in. w Belgii, Austrii oraz w Polsce. Produkty trafiły do 32 sklepów na terenie całej Holandii. Są one dostępne także w wielu innych europejskich krajach. Ślady azbestu wykryto również w pudrach sprzedawanych na terenie Stanów Zjednoczonych.

Jak podaje Holenderski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności i Produktów Konsumenckich NVWA, w pudrze do twarzy stężenie znalezionego azbestu wynosiło od 2 do 5 proc., natomiast w drugim produkcie do twarzy od 0,1 do 2 proc. Mimo tego, że stężenie nie jest duże, stosowanie takich kosmetyków może być szkodliwe dla zdrowia. Lekarze alarmują, że azbest prowadzi m.in. do nowotworów oskrzeli, nerek czy krtani oraz chorób opłucnej. W związku z tym, holenderski inspektorat sanitarny nakazał amerykańskiej firmie natychmiastowe wycofanie kosmetyków ze sprzedaży.

Czytaj także:

Kupiła 3-latce kosmetyki do makijażu, dziecko trafiło do szpitala. Teraz ostrzega innych rodziców