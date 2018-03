Gwiazda Disneya dostała pracę w Białym Domu. Wcześniej odbyła staż

USA. Polak torturował psa, zwierzę uśpiono. 37-latek będzie...

Polak Radosław Cz. został skazany we wtorek przez sąd w Massachusetts na więzienie za pobicie i torturowanie psa do tego stopnia, że zwierzak musiał zostać uśpiony. Do zdarzenia doszło doszło prawie pięć lat temu.