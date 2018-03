Benedykt XVI wskazał miejsce swojego pochówku. Ujawniono szczegóły z testamentu papieża

Prywatny sekretarz Benedykta XVI, a zarazem prefekt Domu abp Georg Gänswein, w wywiadzie dla niemieckiego magazynu „Bunte” zdradził kilka szczegółów z życia papieża seniora. Duchowny przyznał, że Benedykt XVI w testamencie zapisał dokładne miejsce swojego pochówku, ale przyznał, że nie może zdradzić o jaką lokalizację chodzi. W rozmowie z magazynem Gänswein podkreślił, że „zazwyczaj to Rzym jest miejscem pochówku papieży”, a Benedykt XVI „nie spędził tak wielu lat swojego życia w żadnym innym miejscu”. Jak zauważa „Die Welt”, emerytowany papież mieszka w Wiecznym Mieście od 1982 r.

„Nawet papież musi stanąć przed Bożym sądem”

Na początku lutego, w liście do włoskiego dziennika „Corriere della Sera” emerytowany papież podziękował wiernym za wsparcie, które ciągle od nich otrzymuje. Papież stwierdził, że znajduje się już na „ostatnim odcinku drogi”. Abp Gänswein stwierdził, że te słowa Benedykta XVI były wskazówką, że śmierć jest częścią życia. – Przygotowanie się do tego jest wyrazem wiary chrześcijańskiej. Nawet papież musi pewnego dnia stanąć przed Bożym sądem – wyjaśnił.

Papież Benedykt XVI, odkąd w 2013 roku przeszedł na emeryturę, nie udziela się publicznie. Od czasu do czasu w sieci pojawiają się zdjęcia i informacje na temat stanu zdrowia emerytowanego hierarchy. Towarzyszą im często prośby o modlitwę za Benedykta, który w ostatnim czasie wyraźnie słabnie na zdrowiu. Potwierdzają to zdjęcia, które we wrześniu opublikował na Twitterze jeden z polskich księży.

Czytaj także:

Benedykt XVI o „bzdurnych uprzedzeniach” wobec papieża Franciszka