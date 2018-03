Zacharowa: Militaryzacja Polski destabilizuje region i zagraża bezpieczeństwu Rosji

W czwartek 29 marca rzeczniczka Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rosji Maria Zacharowa odniosła się do niedawnego zakupu systemu rakiet Patriot przez Polskę. Przekazała dziennikarzom zgromadzonym na konferencji prasowej, że w oczach Rosji zbrojenie się Polski jest niepokojącym zjawiskiem.

– Obserwujemy postępującą militaryzację Polski. Świadczy o tym m.in. podpisana przez Polskę umowa na zakup rakiet Patriot. Warszawa oficjalnie zwiększa wydatki na obronę, przeprowadza modernizację sił zbrojnych, zwiększa liczebność sił zbrojnych, zwiększa obecność sił natowskich na terytorium Polski, realizowane są plany amerykańskie związane z ustanowieniem bazy rakietowej na terytorium Polski – wyliczała.

– Te działania naszym zdaniem doprowadzą do destabilizacji Europy środkowo-wschodniej i zagrażają rosyjskiemu bezpieczeństwu. Niewątpliwie mamy odpowiednie zasoby, które pozwolą nam uchronić nasze terytorium oraz zapewnić bezpieczeństwo terytoriów zachodnich.

Umowa na zakup systemu Patriot podpisana

W obecności prezydenta szef MON Mariusz Błaszczak podpisał 28 marca umowę na dostawę amerykańskich zestawów obrony powietrznej Patriot dla Polski.

– Dołączamy do elitarnego grona państw posiadających skuteczną broń zapewniającą bezpieczeństwo. To historyczne wydarzenie dla naszego kraju – mówił przed podpisaniem umowy minister Mariusz Błaszczak. Szef MON podkreślił, że system Patriot został kupiony dla polskiego wojska między innymi dlatego, że stacjonują u nas wojska amerykańskie. – Za system Wisła etap I zapłacimy 4.75 mld USD. To dobra cena – ocenił Błaszczak. W uroczystym podpisaniu umowy uczestniczyli m.in. prezydent Andrzej Duda i premier Mateusz Morawiecki. Stronę amerykańską reprezentował ambasador Paul W. Jones.

Kiedy systemy Patriot dotrą do Polski?

Premier Mateusz Morawiecki w TVP Info mówił, że systemy Patriot zapewnią Polsce bezpieczeństwo, a wynegocjowana umowa jest bardzo korzystna. – To najnowsza technologia amerykańska, dowód na naszą solidarność i zaufanie ze strony USA – podkreślił szef rządu.

– Pierwsze systemy Patriot dotrą do Polski w 2022 roku, a kolejne w 2024 roku. System Patriot to obrona, dzięki której niebo naszego regionu będzie bezpieczniejsze. Żaden inny kraj nie ma dostępu, nie będzie miał dostępu do tych technologii. Jest to wyraz zaufania do naszych kompetencji informatycznych i produkcyjnych – mówił Mateusz Morawiecki.

