Pożar przy lotnisku w Londynie. Możliwe opóźnienia lotów do Polski

Do zdarzenia doszło przy lotnisku Stansed położonym w pobliżu stolicy Wielkiej Brytanii w piątek 30 marca około godziny 16:30. Ten port lotniczy obsługuje głównie tanie linie lotnicze. Z informacji BBC wynika, że gęsty dym wywołał panikę wśród pasażerów. Według wstępnych ustaleń pożar wybuchł na postoju dla autobusów..

Incydent doprowadził do poważnych utrudnień. Wielki Piątek do jeden z najbardziej zatłoczonych dni na brytyjskich lotniskach. Według wstępnych informacji, ewakuowani pasażerowie będą musieli przejść ponowną kontrolę bezpieczeństwa, więc możliwe są opóźnienia lotów. Wśród planowanych lotów na piątkowy wieczór, są przewidziane kursy do Polski – m.in. do Warszawy-Modlina, Wrocławia i Gdańska. Część bramek lotów zaplanowanych do rychłego odlotu jest zamknięta. Przedstawiciele lotniska starają się informować o sytuacji na bieżąco za pomocą mediów społecznościowych.