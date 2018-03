Przekonał swoją dziewczynę, aby zgwałciła jego autystycznego syna. „Obawiał się, że 11-latek jest gejem”

Do zdarzenia doszło w Święto Dziękczynienia w 2016 roku w Huntsville. 11-letni autystyczny chłopiec odwiedzał wówczas swojego biologicznego ojca Seana Cole'a. – Po tym, jak Cole znalazł syna w kompromitującej pozycji z innym chłopcem, polecił Moore, aby wykonała czynności seksualne na dziecku – mówił prokurator. Moore, która miała wówczas 20 lat, miała zgwałcić chłopca oraz zmusić go do wykonywania czynności seksualnych. – Wszystko przez to, że Cole martwił się, że jego syn jest gejem lub może stać się gejem – dodał prokurator.

11-letni chłopiec na co dzień mieszkał w Georgii ze swoją matką i kiedy wrócił do domu zaczął zadawać jej pytania dotyczące zachowań seksualnych i nadużyć, jakie miały miejsce, kiedy był z wizytą u swojego ojca.

Kiedy biegły sądowy rozmawiał z chłopcem, dziecko opowiadało: "Zastanawiałem się (w trakcie gwałtu – red.), dlaczego mój tata mi to robi. Powiedział, że mam nikomu nie mówić. Zawiodłem go. Właśnie powiedziałem to tobie".