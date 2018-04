Protest przeciwko podwyższeniu opłat drogowych. Spalono punkty poboru i rzucano kamieniami do policji

Jak podaje agencja Reutera, tysiące mieszkańców miasta Kukes położonego w północno-wschodniej Albanii wyszło na ulicę, aby pokazać swoj sprzeciw wobec planów władz centralnych. Albański rząd zapowiedział bowiem, że wprowadzi nowe opłaty za przejazd autostradą łączącą Albanię z Kosowem. Będą one wynosić od 2,5 euro za motocykl do 22,5 euro za ciężarówki. Nowe opłaty będą niższe jedynie dla tych firm oraz osób prywatnych, które często korzystają z przejazdu. Przeciwny wprowadzeniu opłat jest premier Kosowa Ramusz Haradinaj, który ocenił, że opłaty za przejazd są zbyt wysokie i zamiast zbliżyć, to oddzielają od siebie Albanię i Kosowo.

Zdaniem demonstrantów pomysł władz Albanii jest szkodliwy nie tylko dla Albańczyków w Kukes, ale również dla mieszkańców Kosowa. pokojowy protest szybko przerodził się w zamieszki. Tłum nie tylko zablokował drogę, ale również podpalił znajdujące się w pobliżu miejsca poboru opłat. Ponadto, w stronę policjantów poleciały kamienie. Albański premier Edi Rama zapowiedział, że wszyscy ci, którzy brali udział w proteście i złamali prawo, zostaną surowo ukarani. – Nikt nie może myśleć, że jest ponad prawem. Zasady obowiązują wszystkich – podkreślił.