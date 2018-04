Nowy trend w manicure podbija sieć. Futrzane paznokcie będą hitem tego roku?

Galeria:

Nowy trend w manicure podbija sieć

Teza mówiąca o tym, że dłonie są naszą wizytówką jest niezwykle popularna. W wielu branżach wręcz wymagany jest estetyczny wygląd dłoni oraz paznokci. Duża część kobiet stawia jednak na oryginalność i chce za pomocą fantazyjnego manicure zwrócić na siebie uwagę i poczuć się lepiej. Ostatnio media społecznościowe zawojował nowy trend. Coraz więcej kobiet decyduje się bowiem na tzw. futrzane paznokcie. Wykonanie takiego manicure nie jest trudne. Wystarczy jedynie pomalować paznokcie dowolnym lakierem, a następnie zanim wyschnie, przyczepić do paznokci kawałeczki specjalnie przyciętego futerkowego materiału.

Nowa moda wywołała wiele kontrowersji. Pod zdjęciami futerkowych paznokci internautki zastanawiają się, jak tego typu manicure wygląda po umyciu rąk czy wykonaniu jakichkolwiek prac domowych. Podkreślają również, że może być on wyjątkowo nietrwały. W opinii części kobiet takie ozdoby na paznokciach są nie tylko niepraktyczne, ale również wyglądają nieestetycznie. „Przypomina to trochę trolla albo filmowego Grincha, który zepsuł święta” , „Fajna sprawa na imprezę tematyczną albo Halloween ale z pewnością nie jest to stylizacja na co dzień” – to tylko niektóre komentarze, jakie pojawiły się pod zdjęciami futerkowych paznokci w mediach społecznościowych.