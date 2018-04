Kim była żona Poncjusza Piłata? Jej sen mógł całkowicie zmienić losy świata

W Biblii na temat żony Poncjusza Piłata możemy znaleźć tylko jedno zdanie. A gdy on [Piłat- red.] odbywał przewód sądowy, żona jego przysłała mu ostrzeżenie: «Nie miej nic do czynienia z tym Sprawiedliwym, bo dzisiaj we śnie wiele nacierpiałam się z Jego powodu» - czytamy w Ewangelii św. Mateusza. Nie poznajemy ani imienia kobiety ani jej wieku. Te kilka słów wystarczyło jednak, aby wokół żony rzymskiego prefekta Judei narosło wiele mitów i teorii spiskowych.

W apokryfach żona Piłata otrzymała imię Prokula lub Klaudia Prokula. Według niektórych teologów to właśnie ona otrzymała ostrzeżenie, które miało zapobiec ukrzyżowaniu Jezusa. W jednym z apokryfów (czyli ksiąg o tematyce biblijnej, które nie są uważane za natchnione, dlatego nie wchodzą w skład Kanonu Bibilii), Ewangelii Nikodema Klaudia Prokula została opisano jako wnuczka cesarza Augusta. Miała ona być bardzo religijna, dlatego kiedy tylko obudziła się ze swojego snu miała wysłać posłańców do męża, aby zapobiec temu, co się później stało. Jej działania nie przyniosły jednak żadnego skutku, ponieważ Annasz i Kajfasz mieli zapewnić Piłata, że sen jego żony to efekt czarodziejskich sztuczek Jezusa Chrystusa.

Prokula jest świętą w greckim kościele prawosławnym

Według średniowiecznego utworu Etiopskiego Kościoła Ortodoksyjnego Tewahedo Poncjusz Piłat oraz jego żona udali się do Grobu Pańskiego, gdzie mieli zobaczyć dokonane przez Jezusa cuda i nawrócić się na wiarę w Boga. Marek Starowieyski w książce „Apokryfy Nowego Testamentu” przytoczył utwór „Wydanie Piłata” , według którego głowa Piłata, ścięta z rozkazu Tyberiusza, została zabrana przez Anioła Pańskiego. Radująca się [z powodu dopełnienia proroctwa - red.] Prokula miała umrzeć jeszcze tego samego dnia.

Współcześnie postać Prokuli jest obecna przede wszystkim w Greckim Kościele Prawosławnym i Etiopskim Kościele Ortodoksyjnym, gdzie jest czczona jako święta. Wspomnienie Świętej Prokuli w Greckim Kościele Prawosławnym przypada 27 października. Z kolei w Kościele Etiopskim jest wspominana wraz z mężem (który miał zostać męczennikiem) 8 lipca i 9 listopada.