Apokaliptyczny krajobraz Syrii. Tak wygląda kraj po 7 latach wojny

Według „The Guardian” po siedmiu latach interwencji regionalnych i światowych sił, kryzys humanitarny w tym regionie wzrasta zamiast osłabnąć. Siły al-Assada oraz jego rosyjscy i irańscy zwolennicy szukają militarnych rozwiązań zamiast negocjować polityczny kompromis.

Jak podaje Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka, od początku wojny w Syrii, zginęło ponad 340 tys. osób. Ponad jedna trzecia ofiar to cywile. Niektóre agencje, jak Reuters informują o nawet 500 tys. ofiar. Według portalu dailysabah.com, w raporcie Obserwatorium znalazły się szczegółowe dane na temat liczby ofiar. Wynika z nich, że prawie 106 tys. poległych osób to cywile. Od 2011 roku zginęło prawie 20 tys. dzieci. Śmierć poniosło ponad 60 tys. żołnierzy reżimu i również 60 tys. ekstremistów. Pozostałe ofiary to żołnierze wojsk sprzymierzonych z reżimem Al-Assada. O ciężkiej sytuacji syryjskich dzieci informuje UNICEF. W porównaniu z rokiem 2016, w 2017 zginęło 50 proc. więcej nieletnich. Ponad 200 dzieci poniosło śmierć od początku lutego w bombardowaniach Wschodniej Guty. Przypomnijmy, że Wschodnia Guta jest jednym ostatnich obszarów w Syrii, który pozostaje pod kontrolą rebeliantów.

Co się dzieje obecnie w Syrii?

Pod koniec lutego RB ONZ przyjęła jednogłośną rezolucję, w której wezwano do 30-dniowego zawieszenia ognia w Syrii. Celem jest umożliwienie udzielania pomocy i ewakuacji rannych ze Wschodniej Ghuty, gdzie od jakiegoś czasu trwają intensywne naloty. Zaledwie kilka dni później Kreml został wprost oskarżony przez USA o zabijanie cywili podczas działań zbrojnych we Wschodniej Gucie i złamanie warunków zawieszenia broni. „Rosja wraz z syryjskim reżimem posługuje się taką samą kombinacją kłamstw jak w 2016 roku, gdy doprowadziła do izolacji i zniszczenia Aleppo oraz śmierci tysięcy cywili” – czytamy w oświadczeniu Białego Domu. W dziesiątkach nalotów na Wschodnią Gutę zginęło prawie 200 cywili, w tym dzieci. Obszar w pobliżu Damaszku jest zamieszkany przez 400 tys. ludzi. W ostatnich trzech miesiącach zginęło ponad 700 osób, nie licząc ofiar zamachów z ostatnich dni.

