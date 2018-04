Metallica zagrała „Jozina z bazin”. Wykonanie lepsze niż oryginał?

Czechy kojarzą się nam nie tylko ze świetnym piwem, knedliczkiem czy „Krecikiem”, ale także z piosenką „Jozin z Bazin”, która wiele lat temu podbiła serca słuchaczy na całym świecie. Utwór zespołu Banjo Band pochodzi z 1977 roku, a w naszym kraju zyskał na popularności na przełomie lat 2007 i 2008. Czeski przebój doczekał się nawet swojej przeróbki. Żartobliwą interpretację piosenki zaprezentował m.in. Kabaret pod Wyrwigroszem, który w piosence „Donald marzy” nawiązującej melodią do „Jozina” parodiował ówczesne wydarzenia polityczne.

Wykonanie Metallici

Teraz do sieci trafił „Jozin z Bazin” w wykonaniu Metalliki. Popularna amerykańska grupa przebywa właśnie z trasą koncertową w Europie. Podczas koncertu w Pradze zespół postanowił zaskoczyć czeskich fanów i wykonać „Jozina”. To najwyraźniej przypadło do gustu uczestnikom koncertu, którzy wraz ze swoimi idolami wykonali znaną piosenkę.

Przypomnijmy, Metallica już 28 kwietnia zagra w Krakowie. Może zespół postara się zaskoczyć także polskich fanów i wykona jakąś znaną nad Wisła piosenkę?

