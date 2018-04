Niepokojące doniesienia o stanie zdrowia księcia Filipa. Konieczna jest operacja

W ostatnich dniach w brytyjskich mediach pojawiło się wiele publikacji na temat księcia Filipa. Podkreślano, że 96-latek przestał się pojawiać publicznie. Wyliczono, że trzy oficjalne wydarzenia odbyły się bez udziału księcia.

Książę Filip nie uczestniczył m.in. podczas uroczystości wielkanocnych. Spekulowano, że może to oznaczać problemy ze zdrowiem. Do tych informacji odniósł się Pałac Kensington. Podano, że książę Filip został przewieziony do szpitala, gdzie zostanie przeprowadzona planowana operacja wymiany stawu biodrowego. Według „Telegraph”, książę Filip przybył do szpitala Króla Edwarda VII w Londynie 3 kwietnia. Dzień później ma odbyć się zabieg.

Książę Filip na emeryturze

4 maja 2017 r. informowaliśmy, że książę Filip podjął decyzję o rezygnacji z wykonywania obowiązków publicznych. Była ona podyktowana wiekiem męża brytyjskiej królowej Elżbiety II. Książę Filip może się pochwalić najdłuższym w historii brytyjskiego imperium stażem małżeńskim u boku panującego władcy.

W oficjalnym oświadczeniu podkreślano, że książę Filip ma pełne wsparcie królowej Elżbiety oraz całej brytyjskiej rodziny królewskiej. „W 2016 roku Filip brał udział w blisko 200 wydarzeniach, podczas których reprezentował rodzinę królewską. Myślę, że trochę już w swoim życiu zrobiłem. Teraz przyszła pora, abym trochę odpoczął. Chciałbym poświęcić więcej czasu moim bliskim i ponosić mniejszą odpowiedzialność za to, co dzieje się w kraju” – napisał książę. Również królowa Elżbieta jakiś czas temu przekazała część swoich służbowych obowiązków innym członkom królewskiej rodziny.