Kontrowersje wokół zdjęć córki Cindy Crawford . „16-latka? Co właściwie promujecie?”

Kaia Gerber. 16-letnia córka Cindy Crawford robi karierę jako modelka

16-latka pozuje na zdjęciu rozłożona na kanapie w otoczeniu książek. Za obiektywem stanął sam Karl Lagerfeld, a zdjęcia zostały wykonane w paryskim mieszkaniu Gabrielle Chanel. Kaia Gerber prezentuje na nich torebkę z kultowej kolekcji „Gabriel”, a całość reklamowana jest jako „kontynuacja inspiracji” domu mody.

Internauci szybko zwrócili uwagę na zmysłową pozę, w której Lagerfeld uchwycił 16-letnią dziewczynę. Choć nie brakuje zachwytów nad urodą córki Cindy Crawford, komentujący mają wątpliwości, czy nastolatka jest odpowiednią modelką do tego typu sesji. „Poważnie? 16-latka? Co właściwie promujecie?” – pyta jedna z komentujących. „Ona jest piękną dziewczyną. Piękną DZIEWCZYNĄ. Jest zbyt młoda” – wtóruje kolejna osoba. „Nie ma wątpliwości, że to piękna młoda dama. Zbyt młoda i zbyt skąpo odziana, jak na 16-latkę w mieszkaniu Gabrielle Chanel” – czytamy w następnym komentarzu.

Nie wszyscy podzielają głosy krytyki. Nie brakuje takich, którzy nie widzą erotyzmu w zdjęciach 16-latki. „Część ludzi naprawdę powinna wyjść z zaścianka... ona po prostu się relaksuje” – broni kampanii jedna z osób.