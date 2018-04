„Rakiety, które mogą zlikwidować okręty przewożące gaz do Świnoujścia”. Ekspert o rosyjskich manewrach na Bałtyku

– Rosjanie miesiąc temu przygotowywali się do wykorzystania baterii rakiet nadbrzeżnych, które mają zamontowane w obwodzie kaliningradzkim, na wskazanie celu ze strony bezzałogowych aparatów latających. Być może, taki scenariusz będzie teraz testowany – czyli strzelanie na odległości większe, niż horyzont radiolokacyjny. Rosjanie mają rakiety przeciwokrętowe, czyli zwalczające np. okręty przewożące gaz do Świnoujścia. Mają one zasięg ok. 400 kilometrów. Do tego potrzebne są drony. I Rosjanie takie możliwości właśnie testują – skomentował kmdr por. rez. Maksymilian Dura, ekspert portalu defence24.pl i były członek sztabu marynarki wojennej.

Rosjanie testują

Jak informuje Reuters, rosyjskimi manewrami jest zaniepokojona m.in. Łotwa, która twierdzi, że ćwiczenia Rosjan zmusiły ją do częściowego zamknięcia bałtyckiej komercyjnej przestrzeni społecznej. – To demonstracja siły – powiedział łotewski premier Maris Kucinskis. – Trudno zrozumieć, że takie coś może mieć miejsce tak blisko naszego kraju – dodał.

Uderzenia w cele powietrzne i morskie

Rosyjskie ministerstwo obrony potwierdziło 2 kwietnia, że jego flota z siedzibą w Kaliningradzie, przygotowywała się do rutynowych ćwiczeń na Morzu Bałtyckim. Flota miała pracować m.in. nad uderzeniami w cele powietrzne i morskie. Rosyjskie testy przeprowadzane są w wyłączonej strefie ekonomicznej Łotwy, w obszarze morza tuż za wodami terytorialnymi Łotwy, gdzie kraj ze stolicą w Rydze ma specjalne prawa ekonomiczne, a także w zachodniej części Morza Bałtyckiego.

Łotwa zamknęła część swojej przestrzeni powietrznej na trzy dni rosyjskich testów, a Szwecja ostrzegła, że mogą wystąpić opóźnienia i zakłócenia w cywilnym ruchu lotniczym. Kucinskis zauważył, że rosyjskie ćwiczenia nigdy nie miały miejsca tak blisko terytorium Łotwy. Łotewski premier dodał, że decyzja o przeprowadzeniu testów w tym miejscu zapadła po wydaleniu przez zachodnie kraje rosyjskich dyplomatów. Urzędnicy z Łotwy stwierdzili wprawdzie, że Rosja nie łamie żadnych międzynarodowych zasad, ale ministerstwo obrony wezwało rosyjskiego attache wojskowego, by wyrazić swoje zaniepokojenie.