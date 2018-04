Katastrofa myśliwca F-16 koło Las Vegas. Pilot nie żyje

Do katastrofy doszło około 10:30 rano na obszarze testowym i treningowym bazy Nellis w Nevadzie. To trzeci incydent lotniczy armii amerykańskiej w ciągu ostatnich 48 godzin. We wtorek myśliwiec Marine Corps Harrier rozbił się krótko po starcie w Camp Lemonnier w Dżibuti. Pilot zdążył się katapultować i jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Również we wtorek śmigłowiec Marine Corps CH-53E rozbił się w pobliżu El Centro w Kalifornii. Wszyscy czterej członkowie załogi zostali uznani za martwych.

Marilyn Kirkpatrick – komisarz Clark County, którego okręg obejmuje bazę sił powietrznych Nellis – po środowym wypadku przekazała, że jest zdruzgotana informacją o katastrofie i śmierci pilota. „To tragiczny dzień dla społeczności Las Vegas i całego narodu” – podkreśliła. Przekazała kondolencję i zapewniła o wsparciu dla rodziny i przyjaciół pilota, także z bazy Nellis.