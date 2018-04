Skandal seksualny w piłce nożnej. Molestowano nieletnich zawodników

Prokuratura w Buenos Aires rozpoczęła dochodzenie w sprawie wykorzystywania seksualnego nieletnich, do którego dochodziło w akademiach piłkarskich największych klubów w Argentynie w latach 2004-2011, m.in. w Independiente oraz w River Plate, które obok Boca Juniors jest największym klubem piłkarskim w Argentynie. – Podczas dochodzenia stwierdziliśmy siedem przypadków wykorzystywania seksualnego. Badamy również kolejne dziesięć przypadków. Myślę, że przedstawimy zarzuty kolejnym osobom, jak tylko będziemy dysponować niezbędnymi dowodami w sprawie uwodzenia nieletnich. To prawda, że domniemane ofiary wykorzystywania to nastolatkowie, którzy mieszkali w internacie Independiente – poinformowała prokurator Maria Soledad Garibaldi.

– Musimy chronić ofiary, które nie mogą być narażone na kolejne trudne przejścia. Pracujemy bardzo aktywnie z dziećmi zaangażowanymi w sprawę – tłumaczyła. Dotychczas zatrzymano pięć osób w tej sprawie. W sprawę miał być zamieszany m.in. jeden z sędziów liniowych. Prokurator wykluczyła, jakoby ze sprawą miały cokolwiek wspólnego władze obu klubów.

Czytaj także:

Pedofile i gwałciciele odzyskują prawo do pracy z dziećmi. Wystarczy odwołanie