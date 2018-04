Trump przerywa milczenie ws. swoich rzekomych kontaktów ze Stormy Daniels

Na pokładzie Air Force One dziennikarze zapytali Donalda Trumpa, czy wiedział o zapłacie 130 tysięcy dolarów na rzecz aktorki filmów dla dorosłych Stormy Daniels, które przekazał jej prawnik prezydenta Stanów Zjednoczonych Michael Cohen. Trump opowiedział krótko: "Nie". Później prezydent chciał uciąć temat i zapytał dziennikarzy, czy mają jeszcze jakieś pytania. Wówczas oczywiście dziennikarze próbowali dowiedzieć się czegoś więcej na temat kontaktów Trumpa ze Stormy Daniels i zapłaty. – Musicie zapytać Michaela Cohena. Michael jest moim prawnikiem, musicie pytać jego – uciął prezydent. Podkreślił ponadto, że nie wie skąd pochodziły pieniądze i zaprzeczył, że utworzył dla Cohena specjalny fundusz, z którego ten mógł pobierać pieniądze.

Jak informuje CNN, wypowiedź Trumpa na pokładzie Air Force One przerywa trwające trzy miesiące milczenie prezydenta w głośnej sprawie. Dziennikarze zwracają uwagę, że doradcy Trumpa niejednokrotnie, nawet publicznie przekonywali go, aby nie wypowiadał sie na ten temat, nawet gdy prezydent chciał się bronić. Biały Dom konsekwentnie odmawia odpowiedzi na pytanie, czy Trump świadomy był zapłaty dla Daniels przekazanej przez Cohena w październiku 2016 roku.

Stephanie Clifford

Prawnik przyznał, że zapłacił za milczenie

12 marca adwokat prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa Michael Cohen poinformował, że zapłacił Stormy Daniels 130 tysięcy dolarów tuż przed wyborami w 2016 roku w zamian za milczenie dotyczące jej rzekomych kontaktów seksualnych z Donaldem Trumpem. Jednocześnie zarówno Cohen, jak i Biały Dom zaprzeczają, że dochodziło do jakichkolwiek zbliżeń między Trumpem a Daniels.

Z informacji podanych przez CNN wynika, że Michael Avenatti adwokat Stormy Daniels, której prawdziwe nazwisko to Stephanie Clifford, wysłał do Cohena list, w którym poprosił o numer konta, na które jego klientka może przelać pieniądze otrzymane w zamian za milczenie. Wówczas umowa między Clifford, Trumpem i Cohenem zostanie uznana za nieważną. W liście Avenatti zaznacza, że to pozwoliłoby Clifford mówić publicznie o zarzutach odnośnie Donalda Trumpa, romansu z prezydentem USA oraz na opublikowanie wszelkich nagrań, wiadomości tekstowych oraz zdjęć prezydenta, w których posiadaniu może być aktorka.

Romans z Donaldem Trumpem?

Przypomnijmy, po publikacji „Wall Street Journal” dotyczącej rzekomego romansu prezydenta USA z gwiazdą filmów dla dorosłych, magazyn plotkarski „In Touch” postanowił opublikować wywiad, którego nie wydrukował w 2011 roku. Para miała poznać się podczas gry w golfa, a później zacieśnić znajomość w hotelu Trumpa w okolicy jeziora Tahoe w 2006 roku. Związek gwiazdy porno z Trumpem miał zakończyć się w 2009 lub na początku 2010. Historię aktorki uwiarygadniał jej ówczesny mąż Mike Moz, który przekonywał w „In Touch”, że para ta często ze sobą rozmawiała.

Clifford nie jest pierwszą kobietą, która twierdziła, że miała romans z Donaldem Trumpem. Również była modelka magazynu „Playboy” Karen McDougal opowiedziała o dawnym związku z obecnym liderem USA dla gazety „The National Enquirer”, ale jej historia nie została wydrukowana.