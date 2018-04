„Mistrzyni uwodzenia” z kolejnymi zarzutami. Oskarżenia o gwałt i prostytucję

Galeria:

Zgłoszenie o przestępstwach dotarło do policjantów z kurortu Pattaya w Tajlandii. Nastia Rybka oraz jej mentor są oskarżani o gwałt i organizowanie prostytucji. W sprawę zamieszanych ma być jeszcze 8 innych osób. Przypomnijmy, że Nastia Rybka i Alexander Kiryław organizowali tzw. trening umiejętności seksualnych, w którym brali udział rosyjscy turyści.

Zatrzymanie Rybki

Rosyjskie media na początku marca podawały, że 22-letnia „modelka do towarzystwa” była w gronie dziesięciu osób, które zostały aresztowane na terenie Tajlandii. Policja nakryła je w hotelu z grupą 43 rosyjskich turystów, którzy mieli być klientami kursu, w ramach którego odbywały się „treningi seksualne”. Uczestnicy płacili za nie około 625 dolarów. „Zatrzymanym zostaną przedstawione zarzuty wykonywania pracy w Tajlandii bez wymaganego zezwolenia, ale nie za sam kurs, który nie był sprzeczny z prawem” – podała w komunikacie miejscowa policja. Za pracę w Tajlandii bez zezwolenia Rybce może grozić kara do dwóch lat więzienia. Waszukiewicz miała poprosić o polityczny azyl w amerykańskiej ambasadzie w Bangkoku, ale przedstawiciel USA odmówił komentarza w tej sprawie. Kobieta czeka na deportację do Białorusi, skąd pochodzi.

Skandal z oligarchą

Przypomnijmy, że to za sprawą Nastii Rybki „modelki do towarzystwa” i „łowczyni oligarchów” wybuchł skandal, którego bohaterami stali się jeden z najbogatszych oligarchów Oleg Dieripaska oraz wicepremier Rosji Siergiej Prichodźko. Opozycjonista Aleksiej Nawalny twierdzi, że kobieta zarejestrowała potajemne spotkanie wpływowych Rosjan na jachcie u wybrzeży Norwegii. Mogli tam rozmawiać na temat amerykańskich wyborów. Deripaska ma bliskie związki z Władimirem Putinem oraz Paulem Manafortem, przewodniczącym kampanii wyborczej Donalda Trumpa. Powiązania Manaforta z Rosją są obecnie badane przez śledczego Roberta Muellera, zajmującego się sprawą wyborów z 2016 roku.

Pochodząca z Białorusi escort girl, która samą siebie w internecie przedstawiała jako „łowczynię oligarchów” i „mistrzynię uwodzenia”, miała przebywać na jachcie Dieripaski w 2016 roku jako jego „towarzyszka” podczas rejsu u wybrzeży Norwegii. O związku „modelki do wynajęcia” i jednego z najbogatszych ludzi na świecie rozpisywały się plotkarskie portale. Partnerka żonatego 50-latka nie należała bowiem do szczególnie dyskretnych osób i chwaliła się efektami „polowania na oligarchę” w mediach społecznościowych.

