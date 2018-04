Obywatele oburzeni zachowaniem królowej. Ostre spięcie nagrały kamery

Niecodzienna sytuacja z udziałem królowej Hiszpanii Letycji i jej teściowej, królowej Zofii, miała miejsce w Niedzielę Wielkanocną. Początkowo nic nie zapowiadało tego, że hiszpańska rodzina po tym dniu znajdzie się na nagłówkach gazet, ale jedna sytuacja przesądziła o tym, że media mówią tylko o „spięciu” lub „nieporozumieniu” .

O co poszło?

Do sieci trafiło nagranie, na którym widać, jak królowa Zofia chce pozować do zdjęcia ze swoimi wnuczkami - 10-letnią Zofią i 12-letnią Eleonorą. Niespodziewanie w kadrze pojawia się królowa Letycja i wyraźnie uniemożliwia zrobienie fotografii. Do akcji wkroczył król Filip VI, który próbował wyjaśnić sytuację ze swoją żoną i matką. Całemu zajściu przyglądał się też jego ojciec Juan Carlos. Nie wiadomo, co było powodem nieporozumienia, ale z wyrazów twarzy można odczytać, że sytuacja nie była komfortowa dla obu stron. Jak to wyglądało? Oceńcie sami.

O incydencie z udziałem królowej Letycji i królowej Zofii zrobiło się głośno w całej Hiszpanii. Co prawda po wszystkim rodzina ustawiła się do wspólnego zdjęcia przed kościołem, ale nie brakuje komentarzy, że mamy do czynienia z konfliktem. Rodzina królewska nie odniosła się do wydarzenia z Niedzieli Wielkanocnej i nie skomentowała informacji, które rozgrzały hiszpańskie media.