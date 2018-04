Te niesamowite iluzje optyczne pokazują, jak łatwo oszukać nasz wzrok

Galeria:

Te iluzje optyczne pokazują, jak łatwo oszukać nasz wzrok

Niekoniecznie musisz wybierać się do specjalnego muzeum bądź galerii sztuki aby doświadczyć złudzeń optycznych. Wystarczy rozejrzeć się dookoła, bowiem zdarzają się one bardzo często w życiu codziennym. Wybraliśmy kilka zdjęć pokazujących przypadkowe chwile. Patrząc na fotografie z pewnością przez chwilę zastanowisz się, co tak naprawdę widzisz. Gołąb wielkości dinozaura, statek unoszący się nad powierzchnią czy kobieta centaur z pewnością wystawią na próbę zdolność obserwacji i logicznego myślenia.