Krew św. Jana Pawła II będzie wystawiona do publicznej adoracji

Z okazji 60-lecia odnowienia po wojnie w katedrze w stolicy Filipin do publicznej adoracji zostanie wystawiona relikwia krwi Jana Pawła II. Fiolka z krwią Ojca Świętego została podarowana archidiecezji w prezencie przez kardynała Stanisława Dziwisza. – To niezwykle cenny dar. Jesteśmy niezmierni wdzięczni, to dla nas ogromny zaszczyt, ponieważ jest to pierwsza tego typu relikwia w naszym kraju. Będzie ona stanowić źródło pocieszenia i pomocy szczególnie dla tych, którzy cierpią z powodu chorób. Będziemy się modlić do świętego o łaski uzdrawiające i o wstawiennictwo podczas publicznej adoracji – powiedział ojciec Reggie Malecdem, proboszcz katedry w Manili.



Fiolki z krwią zostały pobrane od Jana Pawła II przez lekarzy, którzy opiekowali się papieżem, na wypadek konieczności przeprowadzenia transfuzji krwi. Krew nadal znajduje się w stanie płynnym, ponieważ w fiolce znajduje się substancja przeciwzakrzepowa. W sumie w parafiach na całym świecie jest siedem tego typu relikwii Jana Pawła II. Jedna z nich trafiła do parafii pod wezwaniem św. Franciszka z Asyżu w Kuala Lumpur.

Jan Paweł II odwiedził Filipiny w 1995 roku podczas Światowych Dni Młodzieży. Papież odprawił uroczystą mszę świętą, wziął również udział w specjalnej drodze krzyżowej. W nabożeństwie uczestniczyło wówczas blisko 4 miliony wiernych.

