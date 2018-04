Tragiczna pomyłka w szpitalu. 28-latka zmarła wskutek błędu na sali operacyjnej

Do zdarzenia doszło w szpitalu w Uljanowsku w Rosji. Podczas operacji lekarze omyłkowo podali kobiecie w kroplówce formalinę. Jest to silnie toksyczny środek bakteriobójczy, który jest czasami używany do wypalania cyst i brodawek bądź odkażania preparatów biologicznych. Kiedy personel medyczny zorientował się, co się stało, było już za późno. Pacjentka została przewieziona do specjalistycznej kliniki w Moskwie, gdzie przez kilka dni lekarze walczyli o jej życie. Ostatecznie mimo wysiłków specjalistów kobieta zmarła w czwartek 5 kwietnia.

Wszystkie osoby, które brały udział w feralnej operacji zostały zwolnione z pracy. Dyrektor szpitala w Uljanowsku złożył również kondolencje rodzinie 28-letniej pacjentki i przeprosił za zaistniałą sytuację. Zapewnił, że osoby, które dopuściły się błędu poniosą konsekwencje swojego czynu. Sprawą zajęły się już prokuratura oraz policja. Śledczy sprawdzają, w jaki sposób doszło do tego tragicznego zdarzenia. Ze wstępnych ustaleń wynika, że na sali operacyjnej zamieniono kroplówki. Pacjentka miała otrzymać wlew z soli fizjologicznych. Ponieważ oba preparaty znajdowały się w niemal identycznych fiolkach, mogło dojść do pomyłki.

