Autobus zderzył się z ciężarówką. Zginęła połowa hokejowej drużyny

Do zdarzenia doszło w piątek wieczorem czasu lokalnego, w kanadyjskiej prowincji Saskatchewan na zachodzie kraju. Autobus wiozący na mecz juniorski zespół hokeja Humboldt Broncos zderzył się z ciężarówką. Do tej pory potwierdzono śmierć 15 osób. Zawodnicy mieli od 16 do 21 lat. Kilkunastu rannych pozostaje w szpitalu. Część z nich jest w ciężkim stanie. W sieci pojawiło się poruszające zdjęcie ze szpitala, na którym widać poszkodowanych trzymających się za ręce.

– To jest mroczny moment dla naszego miasta, naszej społeczności, naszej prowincji – powiedział burmistrz Humboldt Rob Muench. Do tragedii odniósł się na Twitterze premier Kanady Justin Trudeau. „Nie mogę sobie wyobrazić, co Ci rodzice przeżywają. Moje serce wychodzi do wszystkich dotkniętych tą straszną tragedią” – napisał.

Kondolencje w związku z wypadkiem w Kanadzie złożył prezydent USA Donald Trump.

Na razie nie są znane dokładne przyczyny wypadku. Wiadomo jedynie, że autobus z zawodnikami zderzył się z ogromną ciężarówką na drodze do miejscowości Nipawin.