Timmermans po wizycie w Polsce: Zmiana w rządzie doprowadziła do zmiany w klimacie naszych relacji

– Myślę, że wizytę staraliśmy się w taki sposób zorganizować, aby pan przewodniczący miał opinię różnych instytucji biorących udział w systemie reformy sądownictwa i by mógł wyrobić sobie zdanie na temat tego jak ta reforma przebiega i jakie są ewentualne możliwości przyjęcia usprawnień sugerowanych przez Komisję Europejską – powiedział po wizycie Fransa Timmermansa szef MSZ.

Jacek Czaputowicz dodał, że jest to jego trzecie spotkanie z wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej w ostatnich trzech miesiącach. – Cieszę się, że mamy intensywny dialog na temat praworządności w Polsce. Podobne spotkania i taki dialog jest prowadzony między premierem a szefem KE. Dążymy, obie strony, do znalezienia kompromisu, który umożliwi zamknięcie sprawy artykułu 7 i przejście do realizacji wspólnych, ważnych wyzwań, przed którymi stoi UE w kwestii bezpieczeństwa, wieloletnich ram finansowych, zyskania legitymacji dla tego systemu czy reformy UE – podkreślił szef polskiej dyplomacji.



„Polska ma silną rolę do odegrania w Unii Europejskiej”

– Mieliśmy bardzo intensywny dialog przez ostatnie miesiące w związku z dyskusjami o praworządności. Dzisiaj jestem tu po to, żeby kontynuować dialog. Przez zbyt długi czas nie mieliśmy dialogu, wymienialiśmy tylko listy i pisma, i zmiana w rządzie doprowadziła również do zmiany w klimacie naszych relacji. Chociaż nie zgadzamy się od razu co do wszystkiego, mamy szczery i otwarty dialog na wszystkie interesujące nas sprawy. Dla Komisji Europejskiej jest ważne, żebyśmy wypracowali rozwiązanie. Z radością witam otwartość rządu na dialog. Naszą intencją jest wyszukanie rozwiązań dla problemów, które jeszcze istnieją i jest silną wolą Komisji, by współpracować z rządem nad wynajdywaniem takich rozwiązań. Mamy tyle innych spraw, którymi pilnie trzeba się zająć, jestem tutaj jak najbardziej przekonany, że Polska ma silną rolę do odegrania w Unii Europejskiej. Mam nadzieję, że uda nam się rozwiązać kwestię praworządności i zewrzeć szeregi również w innych kwestiach – powiedział wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans.

„Jest iskierka nadziei”