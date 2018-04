Myśleli, że ukradli parówki i zagryzali nimi wódkę. Bardzo szybko zrozumieli swój błąd

Choć ta historia wydaje się nieprawdopodobna, wydarzyła się naprawdę. Kilku mężczyzn postanowiło wejść do niestrzeżonego magazynu w rosyjskiej wsi Primorje pod Władywostokiem i ukraść pudełko czegoś, co przypominało wyglądem parówki. W sumie złodzieje wynieśli około 37 kilogramów - jak myśleli - parówek. Szybko jednak spotkała ich surowa kara za to, co zrobili.

Ciesząc się ze swojego sukcesu, postanowili urządzić libację alkoholową. Po wypiciu kilku kieliszków alkoholu poczuli głód, więc postanowili zjeść, ukradzione wcześniej przedmioty. Po kilku godzinach zaczęli się bardzo źle czuć. Początkowo mężczyźni myśleli, że to efekt nadużycia alkoholu, jednak zauważyli, że również ich pies nie czuł się najlepiej i wymiotował.

Kiedy Rosjanie włączyli telewizor zobaczyli informację, że lokalna policja poszukuje skradzionych materiałów wybuchowych. Kiedy połączyli fakty, dotarło do nich, że wcale nie zjedli parówek. Na ich trop wpadli funkcjonariusze policji. Za kradzież mężczyznom grozi kara do 7 lat pozbawienia wolności.