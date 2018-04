Wielki strajk pracowników. Linie lotnicze odwołały kilkaset lotów, również do Polski

Niemiecki przewoźnik poinformował o odwołaniu ponad 800 lotów z portów lotniczych we Frankfurcie, Monachium, Kolonii oraz Bremie. Wśród anulowanych lotów są również te na strasach z i do Polski m.in. z Warszawy, Gdańska, Krakowa i Wrocławia do Frankfurtu oraz z Poznania do Monachium.

Paraliż w niemieckich portach lotniczych to efekt zapowiedzianego na 10 kwietnia strajku ostrzegawczego pracowników służb publicznych, do którego wzywał związek zawodowy pracowników usług Verdi. W ten sposób związkowcy chcą wywrzeć presję na pracodawców przed kolejną rundą rozmów negocjacyjnych dotyczących warunków pracy. Strajkujący domagają się podwyżki w wysokości co najmniej 200 euro miesięcznie. Jak podaje portal Detusche Welle największe utrudnienia mogą wystąpić w Nadrenii Północnej-Westfalii, gdzie protesty zapowiadają pracownicy komunikacji miejskiej, zakładów użyteczności publicznej oraz administracji.