Szokujące wyznanie gwiazdy MMA. Opowiedziała o gwałcie i próbach samobójczych

Zawodniczka MMA Paige VanZant

Paige VanZant w stacji ABC News promowała swoją autobiografię o tytule: „RISE: Surviving the Fight of My Life” . W programie „Good Morning America” wojowniczka MMA opowiedziała o tym, co ją spotkało, gdy chodziła do szkoły średniej. Gwiazda UFC w książce opisała szczegółowo, w jaki sposób była molestowana przez kilku chłopców, którzy później ją zgwałcili. Powiedziała, że ​​wydarzenia tamtej nocy zmieniły ją i że stała się zupełnie inną osobą. – Rodzice dobrze mnie wychowali, czułam, że jestem inteligentną dziewczyną. Wszystko się zmieniło. Po prostu myślałam tylko o tym i czułam się samotna – opowiedziała.

Paige VanZant: MMA uratowało mi życie

24-latka przyznała, że w szkole była prześladowana. Jej sytuacja była na tyle dramatyczna, że bała się nawet zjeść obiad w stołówce. – Jadłam w łazience – wspominała. Kobieta podkreśliła, że dręczyły ją myśli samobójcze. – Nie widziałam innego wyjścia. Zostałam całkowicie odizolowana. Kiedy znajdujesz się w takiej sytuacji, odczuwasz tak wiele bólu... To nie jest tak, że chcesz umrzeć. Po prostu nie chcesz dłużej cierpieć – wyjaśniła.

Paige VanZant zdradziła, że dopiero niedawno otworzyła się przed swoimi rodzicami, ponieważ nie chciała ich zawieść. Zawodniczka MMA dodała, że zamiłowanie do sztuk walki pomogło jej odzyskać siłę i rozwijać się. Z przekonaniem stwierdziła, że to uratowało jej życie.

