Dziennikarz przeprowadzał wywiad z pływakami. W trakcie wpadł do basenu

Jak informuje „The Guardian”, prezenter sportowy Mike Bushell, który pracuje dla BBC, przeprowadzał w Gold Coast w Australii wywiad z angielskimi pływakami. W tym czasie odbywają się Igrzyska Wspólnoty Narodów, w związku z czym rozmowa miała dotyczyć startu reprezentantów Wielkiej Brytanii na tej prestiżowej imprezie.

Przebieg wywiadu

Na nagraniu BBC widzimy, jak na skraju małego basenu siedzi pięcioro pływaków. Bushell postanowił wejść do basenu, by dotrzeć z mikrofonem do każdego ze sportowców. Po drodze powiedział, że będzie ostrożny, ponieważ ma przy sobie sprzęt odpowiedzialny za transmisję dźwięku. Mówiąc to nie zauważył, że w basenie nie ma kolejnego stopnia i wpadł do wody.

Sportowcy wybuchnęli śmiechem, ale świadomi że są na wizji, starali się zachować spokój. Dalsza rozmowa okazała się jednak niemożliwa, ponieważ zarówno mikrofon jak i zestaw dźwiękowy zostały zalane wodą. Prezenterzy obecni w studio BBC, którzy próbowali połączyć się z Bushellem, wyjaśnili widzom, że dalsza transmisja jest niemożliwa, ponieważ dźwięk nie działa.

Igrzyska Wspólnoty Narodów

Igrzyska Wspólnoty Narodów odbywają się co cztery lata. Biorą w nich udział reprezentacje zrzeszone we Wspólnocie Narodów. Do rywalizacji stają sportowcy z takich państw jak Anglia, Australia, Ghana, Jamajka, Nowa Zelandia, Nigeria czy Szkocja. Tegoroczne Igrzyska rozpoczęły się 4 kwietnia i potrwają do 15 kwietnia. Gospodarzem imprezy jest miasto Gold Coast w Australii.