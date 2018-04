Lubisz późno chodzić spać? Naukowcy ostrzegają przed poważnymi konsekwencjami dla zdrowia

Zespół badaczy z Uniwersytetu Northwestern postanowił przyjrzeć się temu, jaki wpływ na nasze zdrowie ma pora, kiedy chodzimy spać. Przebadano ponad 50 tysięcy uczniów a badania trwały w sumie ponad 6 lat. Specjaliści na podstawie pogłębionych badań określili, czy ochotnicy są sowami czy skowronkami. Po uwzględnieniu czynników takich jak wiek, płeć, pochodzenie etniczne, palenie tytoniu, wskaźnik masy ciała i status społeczno-ekonomiczny naukowcy odkryli, że prawdopodobieństwo wczesnej śmierci było najniższe u osób, które

Okazuje się, że w przypadku sów, które wolą późno chodzić spać i źle się czują podczas porannego wstawania, znacznie częściej obserwowano problemy zdrowotne. Ryzyko wcześniejszej śmierci jest u nich większe aż o 10 procent. Ponadto, u sów znacznie częściej mogą się pojawić choroby serca, zaburzenia metabolizmu, nadwaga, stres oraz uzależnienia.

Naukowcy doszli do wniosku, że świat nie jest dostosowany do potrzeb osób, które mają wieczorny zegar biologiczny. Większość firm zaczyna pracę od godzin porannych, lekcje w szkole również zaczynają się rano. Oznacza to, że ci, którzy chodzą spać późno, są przez pół dnia zmęczeni i niewyspani. Według badanych, kierownictwo firm oraz dyrektorzy szkół powinni zwracać większą uwagę na zegar biologiczny poprzez np zorganizowanie bardziej elastycznych godzin pracy. Profesor Malcolm von Schantz z Uniwersytetu w Surrey podkreślił, że jest to poważny problem społeczny, który nie powinien być dłużej ignorowany.

