Były komisarz UE: To nie Zachód truje Rosjan. Putin nie szanuje suwerenności Europy

Były komisarz UE ds. stosunków zewnętrznych podkreślał, że z Rosji nigdy nie wolno ustępować. – Nie widzę żadnej alternatywy dla „ciężkiej ręki”. To nie Europa Zachodnia i Amerykanie trują ludzi w Rosji. To nie Europejczycy albo Amerykanie strącili malezyjski samolot, dokonali inwazji na Krym czy stoją za konfliktem na wschodzie Ukrainy. To Rosjanie. Zawsze zasłaniają się kłamstwem albo umywają ręce, zrzucając odpowiedzialność na innych, nad którymi niby nie sprawują kontroli. I za każdym razem dają coraz bardziej nieprawdopodobne argumenty, by nie oskarżać ich o inwazję na Krymie, śmierć Litwinienki czy próbę zabójstwa Skripali – ojca i córki. Nikt już im nie wierzy – mówił Patten.

– Putin nie jest jakimś doskonałym strategiem, wybitnym szachistą, ale używa swojej siły w destrukcyjny sposób, swoich wpływów na świecie, a my przez lata byliśmy kiepscy w radzeniu sobie z tego typu działalnością Rosji. To bardzo źle. Jeśli nie będziemy zdecydowanie reagować na zachowania Rosjan, oni wciąż będą chcieć więcej i naciskać mocniej. Jako komisarz europejski musiałem sobie radzić z Rosją dwukrotnie (...) i za każdym razem byli bardzo trudni i kłamali. To konieczne, aby zachować wtedy stanowczość – przekonywał.

– Prezydent Putin wciąż wierzy, że Europa jest w jego strefie wpływów. Zupełnie nie dba o niepodległość Centralnej i Wschodniej Europy. Uważa, że tamtejsze kraje muszą być połączone z Rosją i nikim więcej. Jak dla mnie, to nie wydaje się to być dobrym sposobem postrzegania świata w XXI wieku – mówił Chris Patten w wywiadzie dla portugalskiego dziennika.