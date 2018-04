USA. Znany prawnik dokonał samospalenia na znak protestu

Zwęglone zwłoki 60-letniego Davida Buckela znalezione zostały przez przechodniów w Brooklyn's Prospect Park. Policja stwierdziła, że zmarł około 6:30 rano.

"The New York Times" pisze, że mężczyzna przed śmiercią rozesłał do amerykańskich mediów e-mail. "Zanieczyszczenia w powietrzu, glebie, wodzie, anomalie pogodowe degradują naszą planetę, sprawiając, że staje się ona niemożliwa do zamieszkania" – napisał. "Większość ludzi na planecie oddycha teraz niezdrowym, zawierającym paliwa kopalne, powietrzem i dlatego wiele osób umiera przedwcześnie. Moja przedwczesna śmierć poprzez spalenie odzwierciedla to, co robimy sami sobie" – tłumaczył. Daily News tłumaczy, że mężczyzna dodał, że ma nadzieję, iż jego śmierć traktowana będzie jako "honorowa" i "posłuży innym".

Buckel był głównym adwokatem w procesie sądowym dotyczącym zamordowanego w Nebrasce transseksualisty Brandona Teeny. Hilary Swank zdobyła Oscara za rolę Teeny w filmie "Boys Don't Cry" w 1999 roku.

Buckel był także dyrektorem Lambda Legal, krajowej organizacji walczącej o prawa osób LGBT. Zajmował się sprawami związanymi z małżeństwami tej samej płci w New Jersey i Iowa.