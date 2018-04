Śniadania w kształcie Smerfa, Nemo i Jokera. Takich talerzy jeszcze nie widzieliście

Galeria:

Śniadania z motywami z bajek i filmów

Lalek Mohmedi prowadzi bloga „Jacob's Food Diaries”. Na portalach społecznościowych zamieszcza zdjęcia wymyślanych przez siebie śniadań. Korzystając z takich składników jak owoce, placki, płatki śniadaniowe czy chleb tostowy, tworzy kolorowe kompozycje. Każdy talerz jest inny, a bohaterami dzieł Mohmedi są postaci z bajek oraz filmów. Co najważniejsze, jak podkreśla sama autorka, 99 proc. jej śniadań jest jadalnych. Patrząc na to, jak wyglądają przygotowane przez nią potrawy, aż trudno uwierzyć w to, że śniadania zostały zrobione z naturalnych składników.

Zaczęło się od lwa

Skąd pomysł na tworzenie kolorowych śniadań i dzielenie się nimi w internecie? Wszystko zaczęło się od śniadań, które kobieta przygotowywała dla swojego syna, Jacoba. Pewnego dnia z usmażonych naleśników stworzyła na talerzu lwa. Ten pomysł tak spodobał się chłopcu, że kobieta postanowiła zrobić więcej takich kompozycji i zamieszczać ich zdjęcia w sieci. Teraz współpracuje z takimi wytwórniami jak Disney, Nickelodeon, Universal Pictures czy 20th Century Fox. Na jej stronie internetowej można odnaleźć także przepisy na część śniadań.

