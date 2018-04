23-letnia pogodynka okrzyknięta najpiękniejszą prezenterką na świecie. Jej zdjęcia podbijają sieć

Galeria:

Piękna pogodynka podbiła serca widzów

23-letnia Lluvia Carrillo od jakiegoś czasu zapowiada pogodę w jednej z meksykańskich stacji telewizyjnych - Televisa Monterrey. Pogodynka stała się gwiazdą nie tylko w Ameryce Północnej. Zagraniczne media okrzyknęły ją najpiękniejszą prezenterką na świecie. Carillo, która pracuje również jako modelka, chętnie dzieli się z widzami swoimi prywatnymi zdjęciami m.in. w bikini. Profil 23-latki na Instagramie obserwuje ponad 189 tysięcy użytkowników aplikacji z całego świata. Pogodynka podkreśla jednak, że nie chce być postrzegana przez pryzmat swojej urody. - Studiowałam psychologię, ponieważ fascynuje mnie ludzka osobowość i zachowania. Chciałabym, aby ludzie nie patrzyli tylko na to, jak wyglądam, ale zwracali również uwagę na to, co mam w głowie - podkreśla 23-latka.