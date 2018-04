Włochy. Muzułmanie zakryli rzeźbę greckiego bohatera. Oburzenie w całym kraju

Do zdarzenia doszło w sobotę. Kiedy w poniedziałek zdjęcie zasłoniętej rzeźby opublikowała lokalna prasa, o sprawie dyskutować zaczął cały kraj, a oburzenie okazała włoska prawica. Matteo Salvini, lider włoskiej Ligii Północnej, nazwał zachowanie wspólnot muzułmańskich „szaleństwem”, inni politycy mówią, że to „konsekwencje nieudanej wielokulturowości”. Deputowany partii Forza Italia Luca Squeri stwierdził natomiast, że „jeśli po to, by krzewić debatę kulturową trzeba przykrywać dzieła sztuki, znaczy to, że nie chce się dialogu”.

W odpowiedzi na ogólne poruszenie, przedstawiciel wspólnoty muzułmańskiej z Ligurii Chams Eddine Lahcen podkreślił, że nie było mowy o żadnej cenzurze. „To ja przykryłem statuę, ale tylko z powodu wymogów ceremonialnych i jedynie na kilka godzin” – napisał. Z kolei burmistrz Cairo Montenotte Paolo Lambergini stwierdził, że „wspólnota islamska wynajęła salę na wydarzenie promujące integrację”.

Epaminondas to tebański wojownik i polityk, który zmarł 362 p. n. e. Był współtwórcą potęgi Teb, dokonał reformy armii, złamał potęgę Sparty i podbił część Peloponezu.