Nie żyje Barbara Bush. Żona byłego przywódca USA miała 92 lata

O śmierci Barbary Bush poinformował Jim McGrath, rzecznik rodzinny Bushów. W oficjalnym oświadczeniu nie podano przyczyny zgonu 92-latki. W dokumencie zaznaczono, że Bush poczuła się gorzej trzy dni temu. Jej stan miał się pogorszyć do tego stopnia, że zrezygnowała z pomocy medycznej i poprosiła, by wysiłki lekarzy skupiły się na tym, by nie odczuwała bólu. Taka decyzja została podjęta po konsultacjach z lekarzami oraz z rodziną. Na chwilę obecną nie wiadomo, z jakimi problemami zdrowotnymi zmagała się Barbara Bush.

Kim była Barbara Bush?

Barbara Pierce Bush urodzona w 1925 w Nowym Jorku była żoną 41. prezydenta Stanów Zjednoczonych George’a H.W. Busha, pierwszą damą Stanów Zjednoczonych w latach 1989–1993, a w latach 1981–1989 była drugą damą USA. Była matką 43. prezydenta USA George’a W. Busha. Swojego przyszłego męża, Georga H. Busha poznała w grudniu 1941 roku na zabawie w rodzinnym mieście Rye. Po dwóch latach związku, George oświadczył się i został przyjęty. Gdy, 2 września 1944 roku Japończycy zestrzelili samolot Busha, Barbara przerwała studia. Dzięki temu, że w Wigilię Bożego Narodzenia 1944, George Bush dostał urlop, młodzi mogli przygotować ślub, który odbył się 6 stycznia 1945. W 1980 roku, Bush został nominowany na wiceprezydenta USA przy Ronaldzie Reaganie. Po zwycięskich wyborach, Barbara została drugą damą. Często organizowała przyjęcia w rezydencji wiceprezydenckiej. Przestrzegała protokołów i ceremoniałów, choć robiła to niechętnie. Ponieważ prezentowała postawę gospodyni domowej, była atakowana przez organizacje feministyczne i ruch wyzwolenia kobiet.

Po zwycięskich dla Busha wyborach prezydenckich w 1988 roku, wprowadziła się do Białego Domu. Dzięki wcześniejszej pracy jako żona dyplomaty, Barbara była dobrze przygotowana do roli pierwszej damy, zwłaszcza w kontekście podróży zagranicznych i spotkań z głowami innych państw. Odkąd w 1997 roku podupadła na zdrowiu, nieco wycofała się z aktywnego życia. Mimo to, w 2000 roku aktywnie włączyła się w kampanię prezydencką swojego najstarszego syna George’a W. Busha. Przemawiała także na konwencjach Partii Republikańskiej w 2004 roku, kiedy jej syn ubiegał się o reelekcję.