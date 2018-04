Spektakularna ucieczka złodzieja, który napadał na kopalnie Bitcoinów. Odleciał samolotem premier kraju

Sindri Thor Stefansson nie uciekał co prawda z więzienia o zaostrzonym rygorze, ale jego wyczyn i tak przejdzie do historii islandzkiej przestępczości. Krótko po transferze do zakładu karnego w Sogn na południu kraju, osadzony wymknął się przez okno i zdołał dotrzeć na oddalone o 95 kilometrów międzynarodowe lotnisko w Keflavik na południowym-zachodzie kraju. Tam przy pomocy podrobionych dokumentów dostał się na pokład samolotu, lecącego do stolicy Szwecji – Sztokholmu. Traf chciał, że tą samą maszyną podróżowała premier Islandii Katrin Jakobsdottir. Jej ochrona nie zorientowała się jednak, że tuż obok podróżował zbiegły więzień.

Opisywana przez media ucieczka miała miejsce we wtorek 17 kwietnia. Brak więźnia zgłoszono tuż po tym, jak samolot ze Stefanssonem odrywał się już od ziemi. Premier kraju nie skomentowała faktu wspólnej podróży z uciekinierem. Mężczyzna należał do grupy 11 złodziei koparek Bitcoinów, czyli super-komputerów „produkujących” najpopularniejszą na świecie kryptowalutę. Grupie przypisuje się kradzieże sprzętu o wartości dwóch milionów dolarów. Co ciekawe, skradzionych komputerów do tej pory nie odnaleziono.

