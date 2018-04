Polacy okradali domy w Wielkiej Brytanii. Ich łupem padła nawet urna z prochami dzieci

32-letni Marcin L., 26-letni Daniel M. i 32-letni Piotr P. od jakiegoś czasu mieszkali w Wielkiej Brytanii. Zamiast jednak znaleźć pracę, mężczyźni postanowili wzbogacić się w szybszy sposób. Polacy włamywali się do willi znajdujących się w okolicach Richmond. Złodzieje wpadli dopiero po tym, jak jeden z mieszkańców zgłosił na policję kradzież urny z prochami niemowląt, które zmarły tuż po przyjściu na świat. Kilkadziesiąt minut później funkcjonariusze otrzymali informację o włamaniu do innej posiadłości przy tej samej ulicy. Z domu zginęły paszporty, komputer, karty kredytowe oraz pieniądze.

– Dzięki solidnej pracy detektywistycznej byliśmy w stanie połączyć trzech oskarżonych z serią ośmiu włamań w Londynie. Cieszę się, że możemy zwrócić setki dóbr, które zostały skradzione z domów ich właścicieli w tym również urnę z prochami dzieci – tłumaczył oficer lokalnej policji Jamie Oprey. Po przeszukaniu mieszkania mężczyzn znaleziono bowiem ponad 400 skradzionych przedmiotów oraz sprzęt, który może być wykorzystywany do włamywania się do mieszkań. Mężczyźni przyznali się do winy. Za popełnione czyny grozi im kara wieloletniego pozbawienia wolności. O ich losach zaddecyduje brytyjski sąd 11 maja.