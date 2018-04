Słynny dr Asperger współpracował z nazistami? Naukowcy twierdzą, że pomagał w eutanazji dzieci

W 1944 roku Asperger rozpoczął pracę na Uniwersytecie Wiedeńskim. Był to efekt publikacji artykułu naukowego na temat objawów autyzmu. W późniejszych latach był również dyrektorem kliniki miejskiej dla dzieci oraz szefem uniwersyteckiej katedry pediatrii. Do tej pory w żadnej z biografii lekarza nie znalazła się jednak informacja o tym, co Asperger robił w pierwszych latach wojny.

Jak podaje BBC, w czasopiśmie „Molecular Austism” opublikowano artykuł, którego autor rzuca poważne oskarżenia pod adresem Aspergera. Dr Simon Baron-Cohen z Uniwersytetu Cambridge podkreślił, że lekarze nie mogli dłużej milczeć, gdy widzieli, że osoba, która jest postrzegana jako niezwykle zasłużona dla medycyny, miała w swojej historii również ciemne karty. Zdaniem dr Herwiga Czecha z Uniwersytetu Medycznego w Wiedniu, Asperger miał przez wiele lat kierować upośledzone dzieci do słynnej kliniki Am Spiegelgrund w Wiedniu, która była częścią szpitala psychiatrycznego Steinhof. Placówka ta była znana z zabijania dzieci poprzez podawanie im śmiertelnych dawek silnych leków. Dzieci te władze określały zazwyczaj jako „nieczyste rasowo” . Badacz twierdzi, że „Asperger publicznie legitymizował politykę czystości rasowej oraz przymusowe sterylizację czy eutanazję dzieci” .