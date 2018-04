150 tys. dolarów za wywiad o romansie z Trumpem, który się nie ukazał. Modelka odzyskuje prawo do swojej historii

Wydawca tabloidu „The National Enquirer”, koncern A.M.I. w sierpniu 2016 roku za kwotę 150 tys. dolarów nabył na wyłączność prawa do historii Karen McDougal, która twierdzi, że miała 10-miesięczny romans z politykiem, który rozpoczął się tuż po narodzinach syna Trumpa, Barrona. W zamian wydawnictwo zobowiązało się dodatkowo do promowania działalności McDougal jako specjalistki od fitnessu. Co ciekawe, historia domniemanego romansu nie została nigdy opublikowana na łamach „The National Enquirer”, co odczytywane było jako próba obrony Donalda Trumpa przed skandalem.

Była modelka odzyskuje głos

W środę była modelka Playboya zawarła porozumienie z wydawnictwem A.M.I. Zgodnie z warunkami ugody, kobieta może zatrzymać 150 tys. dolarów, które otrzymała pierwotnie od wydawnictwa, odzyskuje też pełne prawo do opowiadania swojej historii w innych mediach. Jeżeli sprzeda licencję na publikację w ciągu najbliższego roku, A.M.I. będzie miało prawo do maksymalnie 75 tys. dolarów zysków ze sprzedaży.

McDougal utrzymuje, że została wprowadzona w błąd, gdy podpisywała umowę na wyłączność do publikacji jej rewelacji o romansie z Trumpem. Jej zdaniem przeprowadzona kilka miesięcy przed wyborami prezydenckimi transakcja została jej przedstawiona jako zwykła umowa współpracy. Modelka miała nie zdawać sobie sprawy z konsekwencji grożących jej w przypadku opowiedzenia historii innym mediom.

Galeria:

Była gwiazda Playboya miała romans z Trumpem?

Pieniądze za milczenie?

W marcowym wywiadzie dla CNN McDougal utrzymywała, że prawnik wydawnictwa A.M.I. Keith Davison miał pozostawać w kontakcie z prawnikiem Donalda Trumpa Michaelem Cohenem. Amerykańskie media podkreślają, że dyrektor wykonawczy National Enquirer David J. Pecker jest przyjacielem prezydenta USA. McDougal przyznała, że to właśnie Pecker zapłacił jej 150 tysięcy dolarów za milczenie.

12 marca Cohen przyznał, że tuż przed wyborami w 2016 roku zapłacił 130 tys. dolarów Stormy Daniels (prawdziwe nazwisko Stephanie Clifford – red.). Aktorka twierdzi, że była to rekompensata za milczenie na temat romansu z Donaldem Trumpem.

Czytaj także:

Modelka twierdzi, że miała romans z Trumpem. Na antenie CNN przeprosiła Melanię Trump