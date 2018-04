Zderzenie pociągów na dworcu w Salzburgu. Kilkadziesiąt osób rannych

Do wypadku doszło w piątek, przed godziną 5 rano na torze numer 4, podczas dołączania wagonów do pociągu relacji Zurych-Wiedeń. Jak podaje portal heute.at, wstępnie informowano o 20 poszkodowanych, ale już wiadomo, że rannych zostało co najmniej 50 osób.

Osoby, które ucierpiały w zdarzeniu trafiły do szpitali, ale obrażenia nie zagrażają ich życiu. Na miejscu pracuje ponad 40 strażaków. Na razie nie są znane przyczyny wypadku.

