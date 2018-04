Dżihadysta związany z atakami z 11 września zatrzymany w Syrii

Zdaniem amerykańskich służb, Mohammad Haydar Zammar miał rekrutować organizatorów zamachów na World Trade Centre w Nowym Jorku, które miały miejsce 11 września 2001 r.

Jak podaje BBC, Zammar przeniósł się z Syrii do Niemiec w 1971 roku. Pod koniec lat 90. był uznawany za wybitnego islamistę w Hamburgu. W latach 90. udał się do Afganistanu na specjalne szkolenie. W 1996 r. został już członkiem organizacji terrorystycznej Al-Ka’ida. Według BBC nic nie wskazuje jednak na to, że Zammar od początku wiedział o wielkim spisku, prowadzącym do zaatakowania na terytorium USA.

Śledczy z Niemiec przeprowadzili śledztwo w sprawie mężczyzny. Po atakach z 11 września zarzucano mu, że wspierał organizację terrorystyczną, ale ostatecznie pozwolono mu wyjechać z kraju.

Ataki z 11 września 2001 r.

We wrześniu 2001 roku 19 terrorystów Al-Kaidy kupiło bilety na 4 loty krajowe amerykańskich linii lotniczych. Po przejęciu kontroli nad samolotami, skierowali dwa z nich na bliźniacze wieże World Trade Center w Nowym Jorku, trzeci obrał za cel Pentagon, niszcząc część kompleksu. Ostatni z samolotów rozbił się na polach Pensylwanii. Przypuszcza się, że miał on uderzyć w Biały Dom lub Kapitol. Tak się jednak nie stało, gdyż pasażerowie, którzy dowiedzieli się o losie innych samolotów, zaatakowali porywaczy i doprowadzili do tego, że samolot rozbił się właśnie w Pensylwanii. We wszystkich czterech katastrofach, zginęły 2973 osoby, w tym sześciu Polaków, nie licząc 19 porywaczy i 26 osób nadal oficjalnie uznawanych za zaginione. Straty poniosły także służby miejskie, głównie straż pożarna i policja. W trakcie akcji ratunkowej zginęło ponad 300 funkcjonariuszy.

Osama bin Laden, założyciel Al-Kaidy i inspirator ataków w USA, został zabity przez żołnierzy z Navy Seals 2 maja 2011 roku. Rozkaz zabicia lub pojmania terrorysty wydał prezydent Barack Obama. Mimo tego, że od katastrofy minęło 16 lat, do tej pory ekspertom udało się zidentyfikować 1641 spośród 2753 ofiar, które zginęły w wyniku zamachu. Ostatnia ofiara została zidentyfikowana na początku sierpnia 2017 roku. Władze Nowego Jorku postanowiły umieścić szczątki niezidentyfikowanych ofiar zamachów terrorystycznych na World Trade Center w Muzeum Pamięci ataku z 2001 r. W miejsce zniszczonych bliźniaczych wież powstał One World Trade Center - najwyższy i najdroższy (3,9 mld dol.) budynek na półkuli zachodniej ma 104 piętra i mierzy aż 541 metrów.

