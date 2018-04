„Rozkomhańba” i „bar gejowski”. Internauci zemścili się na władzach za blokadę komunikatora

Jak podaje belsat.eu, rosyjscy internauci dzięki zmasowanej akcji mocno namieszali w kontekście działań władz. Przypomnijmy, że 13 kwietnia Rosjanom zablokowano dostęp do komunikatora Telegram. Ma to związek z odmową dostarczenia specjalnych kluczy kodowania wiadomości do FSB.

Internauci znaleźli sposób na zemstę

Decyzja Roskomnadzoru wywołała ogromne oburzenie. Siedziba rosyjskiego urzędu została zamieniona w Google Maps z Roskomnadzor na „Roskompozor” , co po polsku można tłumaczyć jako „Rozkomhańba” . Na tym jednak nie koniec, bowiem internautom udało się również zmienić kluczowe dane dotyczące instytucji. W miejscu, gdzie zazwyczaj można sprawdzić godziny otwarcia, pojawił się napis „zamknięto na zawsze”. Obiekt usunięto również z kategorii „urząd” i dopisano „bar gejowski” . Według belsat.eu, poprawne dane na temat Roskomnadzoru udało się przywrócić dopiero w piątek rano.

Jakby tego było mało, użytkownicy sieci wystawili instytucji mnóstwo negatywnych opinii, a do zakładki zdjęcia dodano fotografie z osobami przypominającymi terrorystów.