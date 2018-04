Sinead O'Connor nie jest autorką „Nothing Compares 2 U”? Nieznane nagranie Prince'a

Piosenka „Nothing Compares 2 U” w wykonaniu Sinead O'Connor mimo, iż została nagrana w 1990 roku, do dzisiaj grana jest w rozgłośniach radiowych. Utwór, który w 2004 roku został sklasyfikowany na 162. miejscu listy 500 utworów wszech czasów magazynu „Rolling Stone”, nieodłącznie kojarzony jest właśnie z irlandzką wokalistką. Dzień przed drugą rocznicą śmierci Prince'a, fundacja związana z artystą przypomina, że to on był autorem hitu.

Cover Sinead O'Connor

Jak informuje „The Guardian”, „Nothing Compares 2 U” został napisany w latach 80. przez Prince'a i wykonywany przez założony przez niego zespół The Family. Piosenka nie zyskała jednak popularności, a szerszemu gronu słuchaczy stała się znana dzięki coverowi Sinead O'Coonor, który został nagrany w 1990 roku. Teraz hit w wykonaniu Prince'a trafił do sieci.

Susan Rogers, która pracowała dla Prince'a jako inżynier dźwięku, zdradza, kto może być adresatem słów zawartych w utworze. Podczas powstawania piosenki wokalista przyjaźnił się z młodą gospodynią Sandy Scipioni. Ta w końcu musiała opuścić dom artysty, ponieważ chciała zamieszkać ze swoją rodziną w związku ze śmiercią ojca. Według relacji Rogers, wokalista ciągle wypytywał, kiedy Scipioni wróci.

Śmierć Prince'a

Amerykański gwiazdor pop miał 57 lat, kiedy znaleziony został nieżywy w swoim domu w Paisley Park w Minnesocie 21 kwietnia 2016 roku. Kilka tygodni po jego śmierci lekarze orzecznicy ujawnili, że muzyk zmarł w powodu przypadkowego przedawkowania fentanylu, syntetycznego opioidu 50 razy silniejszego od heroiny.

Prince Rogers Nelson miał na swoim koncie ponad 30 albumów studyjnych i przeboje takie jak „When Doves Cry”, „Purple Rain”, czy „Take Me With U”. Był przedstawicielem wielu stylów, m.in. soul, funky, R&B, dance, rock, jazz rock. Tworzył pod inspiracją muzyki Jimmiego Hendrixa. Zaliczany jest do największych rockowych ekscentryków. Na scenie występował często w kontrowersyjnych strojach i w butach na wysokim obcasie.