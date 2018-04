Gala „izraelskich Nobli” odwołana. Laureatka Natalie Portman odmówiła udziału. „Czułabym się nieswojo”

Decyzję Portman przekazał organizatorom gali jej przedstawiciel. „Ostatnie wydarzenia w Izraelu były dla niej niezwykle przygnębiające i czułaby się nieswojo, biorąc udział w imprezach publicznych w tym kraju” – miał powiedzieć. Dodawał, że aktorka „chcąc być w zgodzie ze swoim sumieniem, nie może przyjechać na ceremonię”. Słowa te pojawiły się na stronie internetowej Nagrody Genesis, jako wytłumaczenie dla nieobecności najważniejszego w tym roku gościa. To dla Natalie Portman właśnie przeznaczona była statuetka za rok 2018 oraz milion dolarów nagrody. Media na całym świecie powiązały oświadczenie aktorki z krwawym stłumieniem palestyńskich demonstracji w strefie Gazy.

Żydowskie Noble

Nagroda Genesis nazywana jest powszechnie „żydowską Nagrodą Nobla”. To wyróżnienie przyznawane co roku dla osoby pochodzenia żydowskiego, która osiągnęła uznanie i sukces w swojej dziedzinie. Od 2012 roku nagrodzeni zostali m.in. Michael Bloomberg i Michael Douglas. Natalie Portman, która urodziła się w Jerozolimie, a do Stanów Zjednoczonych wyemigrowała z rodziną w wieku trzech lat, miała otrzymać nagrodę za swoją działalność na rzecz praw kobiet. Powszechnie znana jest ze swojej kariery filmowej. Została nagrodzona m.in. Oscarem za film „Czarny łabędź”. Występowała w wielu kultowych filmach, takich jak „Leon Zawodowiec”, „V jak Vendetta” czy „Gwiezdne Wojny”.

„Szanujemy poglądy Portman”

W reakcji na postawę aktorki, organizatorzy gali wręczenia Nagrody Genesis postanowili co prawda odwołać galę, ale nie wycofali werdyktu kapituły. W wypuszczonym komunikacie podkreślono, że humanitarna postawa Portman jest wciąż podziwiana, a jej decyzja o sprzeciwie wobec polityki rządu spotka się z szacunkiem. Władze Nagrody Genesis wyraziły jednak obawę, że cała sytuacja może niekorzystnie odbić się na ich filantropijnej inicjatywie, która może zostać upolityczniona.

