Bono nagrodzony przez George'a Busha. Dostał medal za walkę z AIDS

Jak donosi „Rolling Stone”, George Bush przyznał wokaliście odznaczenie określane jako Medal for Distinguished Leadership, czyli medal za szczególne osiągnięcia przywódcze. Bono został uhonorowany przez byłego prezydenta za jego zaangażowanie w walkę z HIV/AIDS oraz z ubóstwem w Afryce.

Zaangażowanie Bono

Podczas prezydentury Busha Bono odwiedził go w Białym Domu. Wówczas próbował przekonać prezydenta, by ten udzielił finansowego wsparcia szeregom organizacji humanitarnych, które pomagają w walce z AIDS w ubogich krajach. To się udało i dzięki temu możliwe stało się wdrożenie programów walki z AIDS.

– Zdobycie tej nagrody jest olbrzymim zaszczytem. Jestem tu po to, by oddać hołd twojemu przywództwu w zakresie największej interwencji zdrowotnej w historii medycyny – powiedział Bono do Busha po otrzymaniu nagrody. Muzyk przypomniał, że z PEPFAR, czyli prezydenckiego planu walki z AIDS, organizacje otrzymały 13 milionów dolarów.

Były prezydent przyznał, że te pieniądze nie trafiłyby do organizacji, gdyby nie zaangażowanie muzyka. Dodał, że lider zespołu U2 ma nie tylko wielki talent, ale też ogromne serce.

Czytaj także:

Nie żyje Barbara Bush. Żona byłego przywódcy USA miała 92 lata