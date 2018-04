Prezydenci z kilku pokoleń na jednej fotografii. Niezwykłe zdjęcie stało się hitem

Niezwykłe zdjęcie przedstawia czterech byłych prezydentów – Baracka Obamę, George'a W. Busha, Billa Clintona i George'a H. Busha – wraz z pierwszą damą Melanią Trump i byłymi pierwszymi damami – Michelle Obamą, Laurą Bush i Hillary Clinton. Zdjęcie zrobione zostało w sobotę przez Paula Morse'a – byłego fotografa Białego Domu za czasów prezydenta George'a W. Busha. Początkowo na Twitterze zdjęcie umieszczone zostało przez Jima McGratha, rzecznika rodziny Bushów.

Dużo internautów zwraca uwagę na nieobecność na zdjęciu obecnego prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa, który nie był obecny na pogrzebie Barbary Bush w Houston w sobotę. Biały Dom wydał oświadczenie, w którym zaznaczono, że Trump zdecydował się nie uczestniczyć w pogrzebie, aby „uniknąć zakłóceń ze względu na dodatkowe bezpieczeństwo oraz z szacunku dla rodzin i przyjaciół Busha”. Nie była to niezwykła decyzja dla rządzącego prezydenta. Ani Obama, ani młodszy Bush nie brali udziału w pogrzebach pierwszych dam w trakcie sprawowania urzędu prezydenta. Wyjątkiem był udział Billa Clintona w ceremonii pogrzebowej Jacqueline Kennedy Onassis w 1994 roku.

Zdjęcie było szeroko komentowane w sieci. David Priess, który służył w administracji Clintona i George'a W. Busha jako oficer wywiadu napisał: „Z każdym prezydentem na tym zdjęciu nie zgadzałem się, jeżeli chodzi o politykę. Właściwie w większości spraw z większością z nich się nie zgadzałem. Ale nigdy nie wątpiłem w to, że każdy z nich postępowanie swoje opierał na podstawowej wartości, jaką jest miłość do kraju, a nie miłość do samego siebie”.

