Brytyjskie media oszalały na punkcie „royal baby”. Syn Kate i Williama zdominował okładki

Trzecie dziecko Kate i Williama przyszło na świat. Media o "royal baby"

Brata księżniczki Charlotte i księcia George'a witają na świecie główne brytyjskie tytuły – mały książę zdominował okładki gazet od „Daily Mail” po „The Times”. Brytyjczycy już kilka godzin po narodzinach mogli zobaczyć dziecko Kate i Williama po raz pierwszy, gdy rodzice wyszli z nim przed szpital, w którym rodziła Kate. Teraz jego fotografie obiegły cały kraj.

Urodzony w poniedziałek 23 kwietnia synek Kate i księcia Williama waży 3,8 kg. Na świat przyszedł około 11:00 przed południem. Poród, który odbył się w szpitalu św. Marii w zachodnim Londynie przebiegał bez komplikacji. Kate i William są już rodzicami 4-letniego synka George'a i 2-letniej córeczki Charlotte. Najmłodsze „royal baby” jest piątek w kolejce do brytyjskiego tronu. Na miejscu porodu obecny był książę William.

Pałac Kensington napisał w oświadczeniu, że królowa Elżbieta II i reszta rodziny królewskiej są zachwyceni wiadomością o narodzinach trzeciego dziecka pary książęcej. Gratulacje złożyła również premier Wielkiej Brytanii Theresa May. Zaledwie kilka godzin po porodzie Kate i William wyszli przed szpital ze swoim nowo narodzonym synkiem. Pozowali do zdjęć i pozdrawiali tłumy Brytyjczyków, które zgromadziły się pod szpitalem św. Marii. Imię nowego członka rodziny królewskiej zostanie podane do wiadomości publicznej za kilka dni.