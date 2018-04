Jerzy Stuhr zagrał w pierwszej włoskiej produkcji Netfliksa

Opowiadający o pracy włoskich komorników film „I odpuść nam nasze winy” („Rimetti a noi i nostri debiti”) jest pierwszą włoską produkcją Netfliksa. Obraz został zaprezentowany w tym tygodniu na konferencji w Rzymie. Film opowiada historię Guido - magazyniera, który popada w kłopoty finansowe. Gdy zostają do niego skierowani komornicy, otrzymuje szansę na odpracowanie zobowiązań. Musi stać się jednym z nich i szybko nauczyć się nowego fachu. Pracuje za darmo, by odpracować dług. Komorniczych umiejętności ma nauczyć się od Franco. Wspólnie z partnerem usiłują odzyskiwać pieniądze, często sięgając po niekonwencjonalne metody.

W filmie Antonio Morabito główne role grają Claudio Santamaria i Marco Giallini. W roli drugoplanowej zobaczyć będzie można Jerzego Stuhra, a w obsadzie znalazła się także Agnieszka Żulewska. Weteran polskiego kina wciela się w rolę profesora, z którym główny bohater ucina pogawędki. Co ciekawe, nie jest to pierwsza rola Jerzego Stuhra we włoskiej produkcji. Wcześniej występował m.in. w „L'ultimo papa re” czy „Il caimano”.